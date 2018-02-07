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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры. армия и флот РФ, жилье, Калининградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

    В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

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    В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

    В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

    В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

      Десятки семей военнослужащих в Калининградской области в эти дни отмечают новоселье. Причем без дополнительных хлопот.

      Впервые служебные квартиры сданы не только с отделкой, но и с полным комплектом мебели. Сегодня ключи получили 24 семьи.

      На очереди к заселению еще два таких дома в городе Пионерский. Также новостройки растут в Калининграде и Балтийске, их строительство завершится уже в этом году.

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