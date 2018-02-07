В Калининградской области 24 семьи военных получили квартиры

Десятки семей военнослужащих в Калининградской области в эти дни отмечают новоселье. Причем без дополнительных хлопот.

Впервые служебные квартиры сданы не только с отделкой, но и с полным комплектом мебели. Сегодня ключи получили 24 семьи.



На очереди к заселению еще два таких дома в городе Пионерский. Также новостройки растут в Калининграде и Балтийске, их строительство завершится уже в этом году.