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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Россию из Ирака вернули годовалую девочку. аэропорт Внуково, дети и подростки, Ирак, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Россию из Ирака вернули годовалую девочку

    В Россию из Ирака вернули годовалую девочку

    2 комментария
    В Россию из Ирака вернули годовалую девочку

    В Россию из Ирака вернули годовалую девочку

    В Россию из Ирака вернули годовалую девочку

      В Россию из Ирака вернулась Халимат Абдуллаева — годовалая девочка из Чеченской Республики. Самолет с ребенком приземлился в столичном аэропорту Внуково.

      Халимат осталась одна в чужой стране после того, как отец погиб, а мать оказалась в тюрьме. Девочку приютила арабская семья, а теперь ребенок снова окажется среди родных.

      В аэропорту ее встретила бабушка. Тетя и трое старших братьев ждут Халимат дома. Мальчиков удалось вернуть из Багдада в октябре прошлого года.

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