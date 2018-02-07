В Россию из Ирака вернули годовалую девочку

В Россию из Ирака вернулась Халимат Абдуллаева — годовалая девочка из Чеченской Республики. Самолет с ребенком приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Халимат осталась одна в чужой стране после того, как отец погиб, а мать оказалась в тюрьме. Девочку приютила арабская семья, а теперь ребенок снова окажется среди родных.



В аэропорту ее встретила бабушка. Тетя и трое старших братьев ждут Халимат дома. Мальчиков удалось вернуть из Багдада в октябре прошлого года.