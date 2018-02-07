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8 февраля, 14:00
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    Лавров: у США существуют планы раздела Сирии

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина
    Лавров: у США существуют планы раздела Сирии

    Лавров: у США существуют планы раздела Сирии

    Лавров: у США существуют планы раздела Сирии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Нина Зотина

    • По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США отказались от заверений в том, что их единственной целью в Сирии является борьба с терроризмом.

    Сергей Лавров считает, что США фактически отказались от цели борьбы с террористами ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.) и взяли курс на раздел Сирии. С таким заявлением глава российского внешнеполитического ведомства выступил на конкурсе «Лидеры России», передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров: «Очень похоже, что американцы взяли курс на раздел страны (Сирии — ред.)».

    У министра сложилось впечатление, что американцы «просто отказались от заверений, которые нам давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Однако теперь США не торопятся покидать территорию САР. Присутствие США сохранится до тех, пор, пока американцы не увидят «устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима».

    Сергей Лавров: «Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем и будем у американских коллег спрашивать, как они все это себе представляют».

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