Лавров: у США существуют планы раздела Сирии

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, США отказались от заверений в том, что их единственной целью в Сирии является борьба с терроризмом.
Сергей Лавров считает, что США фактически отказались от цели борьбы с террористами ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.) и взяли курс на раздел Сирии. С таким заявлением глава российского внешнеполитического ведомства выступил на конкурсе «Лидеры России», передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Очень похоже, что американцы взяли курс на раздел страны (Сирии — ред.)».
У министра сложилось впечатление, что американцы «просто отказались от заверений, которые нам давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Однако теперь США не торопятся покидать территорию САР. Присутствие США сохранится до тех, пор, пока американцы не увидят «устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима».
Сергей Лавров: «Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем и будем у американских коллег спрашивать, как они все это себе представляют».
Сергей Лавров: «Очень похоже, что американцы взяли курс на раздел страны (Сирии — ред.)».
У министра сложилось впечатление, что американцы «просто отказались от заверений, которые нам давали, что единственная цель их присутствия в Сирии без приглашения законного правительства — это победить ИГИЛ и террористов». Однако теперь США не торопятся покидать территорию САР. Присутствие США сохранится до тех, пор, пока американцы не увидят «устойчивый процесс политического урегулирования, итогом которого будет смена режима».
Сергей Лавров: «Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем и будем у американских коллег спрашивать, как они все это себе представляют».
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