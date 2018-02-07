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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге. дипломатия, Екатеринбург, марихуана, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

    В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

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    В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

    В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

    В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

      Стали известны подробности скандала, в эпицентре которого оказалось консульство Великобритании в Екатеринбурге. Сотрудницу дипмиссии еще в прошлом году поймали на покупке и употреблении психотропных веществ, однако детали инцидента в СМИ просочились лишь сейчас.

      На допросе советник по торговле консульства Великобритании Юлия Алексеева призналась, что курит марихуану уже несколько лет, а покупает зелье у одного и того же дилера, с которым знакома с 17 лет. Женщина даже назвала его имя — Арсений Семинихин.

      Правоохранители в свою очередь признались, что задачи доставить в участок именно Алексееву у них не было. Они наблюдали как раз за дилером, и так вышло, что в день задержания за покупками к дилеру пришла сотрудница британской дипмиссии.

      Она купила три грамма марихуаны — объем, по закону, небольшой, поэтому Алексеевой удалось избежать уголовного наказания. На нее составили административный протокол и выписали штраф — 4000 рублей.

      По данным стражей порядка, в консульстве об инциденте, скорее всего, знают, но кадровых решений по Алексеевой не принято. Она до сих пор занимает свою должность.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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