В СМИ попали детали наркотического скандала вокруг британской дипмиссии в Екатеринбурге

Стали известны подробности скандала, в эпицентре которого оказалось консульство Великобритании в Екатеринбурге. Сотрудницу дипмиссии еще в прошлом году поймали на покупке и употреблении психотропных веществ, однако детали инцидента в СМИ просочились лишь сейчас.

На допросе советник по торговле консульства Великобритании Юлия Алексеева призналась, что курит марихуану уже несколько лет, а покупает зелье у одного и того же дилера, с которым знакома с 17 лет. Женщина даже назвала его имя — Арсений Семинихин.



Правоохранители в свою очередь признались, что задачи доставить в участок именно Алексееву у них не было. Они наблюдали как раз за дилером, и так вышло, что в день задержания за покупками к дилеру пришла сотрудница британской дипмиссии.



Она купила три грамма марихуаны — объем, по закону, небольшой, поэтому Алексеевой удалось избежать уголовного наказания. На нее составили административный протокол и выписали штраф — 4000 рублей.



По данным стражей порядка, в консульстве об инциденте, скорее всего, знают, но кадровых решений по Алексеевой не принято. Она до сих пор занимает свою должность.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».