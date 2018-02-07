Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия из-за кружащих над аэропортом птиц

Уфимская прокуратура требует запретить местным фермерам выращивать кукурузу и пшеницу на полях вблизи аэропорта.

Сельхозкультуры массово привлекают птиц, а это чревато столкновениями с самолетами. Аэропорт установил специальные звуковые пушки, но их оказалось недостаточно. Стаи продолжают кружить над взлетно-посадочной полосой.



Под угрозой закрытия оказалась ферма братьев Айнура и Артура Нурмухаметовых. Им уже пришлось уволить механизаторов, комбайнеров и трактористов.



Айнур Нурмухаметов: «С детства мы на этих полях. У нас есть вся техника, которая необходима для возделывания сельскохозяйственных культур. Семейное дело. Помимо этого, у нас еще имеется ферма, где мы выращиваем скотину. На этих полях мы выращиваем корма для животных, и все взаимосвязано».



Судьба сельхозугодий еще одного фермера — Явдата Гимазова — решается в суде.



Явдат Гимазов, фермер: «Вот наш аэропорт, который запрещает нам сегодня выращивать сельхозпродукцию. Вот наши поля, на которых сколько лет выращивали хлеб. Частично поля, может, и привлекают птиц, но это же не решение вопроса. Сегодня все поля в радиусе 15 километров асфальтом не закатаешь».



Впрочем, суд не выгоняет аграриев с полей, а предлагает лишь сменить вид сельхозкультур, к примеру, с зерновых на овощные.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».