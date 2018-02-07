Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия из-за кружащих над аэропортом птиц. аэропорты, птицы, сельское хозяйство, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУфимские фермы оказались под угрозой закрытия из-за кружащих над аэропортом птиц

    Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия из-за кружащих над аэропортом птиц

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    Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия <nobr>из-за</nobr> кружащих над аэропортом птиц

    Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия из-за кружащих над аэропортом птиц

    Уфимские фермы оказались под угрозой закрытия <nobr>из-за</nobr> кружащих над аэропортом птиц

      Уфимская прокуратура требует запретить местным фермерам выращивать кукурузу и пшеницу на полях вблизи аэропорта.

      Сельхозкультуры массово привлекают птиц, а это чревато столкновениями с самолетами. Аэропорт установил специальные звуковые пушки, но их оказалось недостаточно. Стаи продолжают кружить над взлетно-посадочной полосой.

      Под угрозой закрытия оказалась ферма братьев Айнура и Артура Нурмухаметовых. Им уже пришлось уволить механизаторов, комбайнеров и трактористов.

      Айнур Нурмухаметов: «С детства мы на этих полях. У нас есть вся техника, которая необходима для возделывания сельскохозяйственных культур. Семейное дело. Помимо этого, у нас еще имеется ферма, где мы выращиваем скотину. На этих полях мы выращиваем корма для животных, и все взаимосвязано».

      Судьба сельхозугодий еще одного фермера — Явдата Гимазова — решается в суде.

      Явдат Гимазов, фермер: «Вот наш аэропорт, который запрещает нам сегодня выращивать сельхозпродукцию. Вот наши поля, на которых сколько лет выращивали хлеб. Частично поля, может, и привлекают птиц, но это же не решение вопроса. Сегодня все поля в радиусе 15 километров асфальтом не закатаешь».

      Впрочем, суд не выгоняет аграриев с полей, а предлагает лишь сменить вид сельхозкультур, к примеру, с зерновых на овощные.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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