Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

В подмосковном Ступине конфликт с посетителем автомойки закончился смертью одного из ее сотрудников. Молодой человек одним ударом убил сотрудника, отказавшегося мыть его автомобиль.

Детали биографии задержанного жителя Ступина сейчас выясняют сотрудники полиции. Они полагают, что мужчина занимался каким-либо видом единоборств. Иначе как можно объяснить то, что одним ударом он уложил двоих оппонентов? Пострадавших доставили в больницу, но спасти одного из них не удалось.



Конфликт попал в объектив камеры наблюдения, установленной на автомойке, куда водитель доставил свою иномарку. Сотрудники автомойки не торопились обслуживать клиента, что, видимо, вывело из себя автовладельца. Он набросился на двоих мужчин, нанося им мощные удары. Пострадавшие упали на пол, а нападавший удалился.



Задержать его удалось по горячим следам. Во время допроса пояснить причину столь агрессивного поведения злоумышленник толком не смог. Известно, что ранее задержанный был неоднократно судим, ему грозит до восьми лет колонии.