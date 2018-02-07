Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео. Московская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

    Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

    24 комментария
    Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

    Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

    Житель Подмосковья убил сотрудника автомойки за отказ мыть его машину: видео

      В подмосковном Ступине конфликт с посетителем автомойки закончился смертью одного из ее сотрудников. Молодой человек одним ударом убил сотрудника, отказавшегося мыть его автомобиль.

      Детали биографии задержанного жителя Ступина сейчас выясняют сотрудники полиции. Они полагают, что мужчина занимался каким-либо видом единоборств. Иначе как можно объяснить то, что одним ударом он уложил двоих оппонентов? Пострадавших доставили в больницу, но спасти одного из них не удалось.

      Конфликт попал в объектив камеры наблюдения, установленной на автомойке, куда водитель доставил свою иномарку. Сотрудники автомойки не торопились обслуживать клиента, что, видимо, вывело из себя автовладельца. Он набросился на двоих мужчин, нанося им мощные удары. Пострадавшие упали на пол, а нападавший удалился.

      Задержать его удалось по горячим следам. Во время допроса пояснить причину столь агрессивного поведения злоумышленник толком не смог. Известно, что ранее задержанный был неоднократно судим, ему грозит до восьми лет колонии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru