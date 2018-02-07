Программа «Ты не поверишь!» отметит 10 лет в эфире двумя спецвыпусками

Легендарная программа телеканала НТВ «Ты не поверишь!» отмечает юбилей. Уже 10 лет знаменитый
информационно-развлекательный проект предоставляет всем желающим возможность не только узнавать эксклюзивные новости, но и слышать сенсационные признания звезд. В честь праздника редакция подготовила два специальных выпуска программы.
За 10 лет «Ты не поверишь!» стало самым эмоциональным и узнаваемым восклицанием на российском телевидении. Команда шоу показала 360 программ — а это целых 360 часов, 21 600 минут и больше миллиона секунд самых ярких событий из жизни знаменитостей.
В специальном юбилейном выпуске «Ты не поверишь!» зрители НТВ увидят, как за эти 10 лет изменилась жизнь их кумиров, и еще раз переживут вместе со звездами самые незабываемые события. В проект войдут истории из первых выпусков, фрагменты самых рейтинговых программ и новые сюжеты «Ты не поверишь!».
Зрители увидят свадьбу Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, узнают тайны стройки века в деревне Грязь, удивятся посещению знаменитой парой обычного супермаркета, побывают на шумных вечеринках Примадонны, а также получат эксклюзивную возможность познакомиться с их детьми Гарри и Лизой.
Войдет в проект и история звездной карьеры Ксении Собчак — ее путь от «блондинки в шоколаде» до примерной жены, а также первые кадры с сыном Платоном, которые были сделаны специально для «Ты не поверишь!».
Также одной из главных героинь юбилейного выпуска станет Анастасия Волочкова. Авторы проекта обещают: зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры с роскошной свадьбы балерины и узнают откровенные подробности ее личной жизни из первых уст.
Специальные выпуски программы «Ты не поверишь!» смотрите 10 и 17 февраля в 22:35 на НТВ и НТВ.Ru.
В специальном юбилейном выпуске «Ты не поверишь!» зрители НТВ увидят, как за эти 10 лет изменилась жизнь их кумиров, и еще раз переживут вместе со звездами самые незабываемые события. В проект войдут истории из первых выпусков, фрагменты самых рейтинговых программ и новые сюжеты «Ты не поверишь!».
Зрители увидят свадьбу Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, узнают тайны стройки века в деревне Грязь, удивятся посещению знаменитой парой обычного супермаркета, побывают на шумных вечеринках Примадонны, а также получат эксклюзивную возможность познакомиться с их детьми Гарри и Лизой.
Войдет в проект и история звездной карьеры Ксении Собчак — ее путь от «блондинки в шоколаде» до примерной жены, а также первые кадры с сыном Платоном, которые были сделаны специально для «Ты не поверишь!».
Также одной из главных героинь юбилейного выпуска станет Анастасия Волочкова. Авторы проекта обещают: зрители смогут увидеть эксклюзивные кадры с роскошной свадьбы балерины и узнают откровенные подробности ее личной жизни из первых уст.
Специальные выпуски программы «Ты не поверишь!» смотрите 10 и 17 февраля в 22:35 на НТВ и НТВ.Ru.
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