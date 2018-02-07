В Госдуму внесен законопроект о переходе на летнее время

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, которым предлагается вернуть в России переход на летнее время.
Автор законопроекта — депутат от «Единой России» Андрей Барышев. В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с отменой летнего времени «на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час».
Проект предлагает установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью, сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян.
Впрочем, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что законопроект о возврате к летнему времени не был согласован и необходимости в его принятии нет.
Андрей Исаев: «Возвращаться к этой теме мы считаем нецелесообразным. Фракция не рассматривала и не одобряла данный законопроект».
Россия перешла на круглогодичное зимнее время в 2014 году.
Проект предлагает установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью, сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян.
Впрочем, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что законопроект о возврате к летнему времени не был согласован и необходимости в его принятии нет.
Андрей Исаев: «Возвращаться к этой теме мы считаем нецелесообразным. Фракция не рассматривала и не одобряла данный законопроект».
Россия перешла на круглогодичное зимнее время в 2014 году.
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