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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Romeo Ranoco
    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото

    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото

    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото
  • Фото: Reuters © 2018, Romeo Ranoco

    • Филиппинский лидер Родриго Дутерте приказал уничтожить более 20 люксовых автомобилей, которые были незаконно ввезены в страну.

    Президент Филиппин продолжает борьбу против коррупции и преступности в стране, шокируя общественность. На этот раз он приказал уничтожить 20 машин стоимостью 1,2 млн долларов, которые незаконно ввезли в страну, передает Reuters.

    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото. автомобили, Филиппины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Автомобили представительского класса и спорткары выставили в два ряда, после этого по ним проехал бульдозер. Стоимость некоторых из уничтоженных машин превышала 100 тысяч долларов.

    Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото. автомобили, Филиппины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Родриго Дутерте, комментируя свой приказ, заявил, что у чиновников не может быть таких машин. Он рекомендовал сдать то, что осталось от автомобилей, на металлолом или сделать игрушки.

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