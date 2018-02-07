Десятки люксовых авто раздавили бульдозером на Филиппинах: фото

Филиппинский лидер Родриго Дутерте приказал уничтожить более 20 люксовых автомобилей, которые были незаконно ввезены в страну.
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Президент Филиппин продолжает борьбу против коррупции и преступности в стране, шокируя общественность. На этот раз он приказал уничтожить 20 машин стоимостью 1,2 млн долларов, которые незаконно ввезли в страну, передает Reuters.
Автомобили представительского класса и спорткары выставили в два ряда, после этого по ним проехал бульдозер. Стоимость некоторых из уничтоженных машин превышала 100 тысяч долларов.
Родриго Дутерте, комментируя свой приказ, заявил, что у чиновников не может быть таких машин. Он рекомендовал сдать то, что осталось от автомобилей, на металлолом или сделать игрушки.
Автомобили представительского класса и спорткары выставили в два ряда, после этого по ним проехал бульдозер. Стоимость некоторых из уничтоженных машин превышала 100 тысяч долларов.
Родриго Дутерте, комментируя свой приказ, заявил, что у чиновников не может быть таких машин. Он рекомендовал сдать то, что осталось от автомобилей, на металлолом или сделать игрушки.
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