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    Девятилетний мальчик пропал по дороге из школы домой в Липецкой области

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    Девятилетний мальчик пропал по дороге из школы домой в Липецкой области

    Девятилетний мальчик пропал по дороге из школы домой в Липецкой области

    Следствие выясняет обстоятельства исчезновения 9-летнего мальчика в Липецкой области, который пропал накануне, возвращаясь домой из школы.

    По информации СУ СК по Липецкой области, ребенок пропал накануне вечером в селе Чернава, когда возвращался из школы домой.

    Из сообщения СУ СК по Липецкой области: «В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного поиска».

    Следователями проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Правоохранители опросили родственников пропавшего мальчика, преподавателей и учеников школы. Водолазы обследуют дно реки Быстрая Сосна в селе Чернава.

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