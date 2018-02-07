Девятилетний мальчик пропал по дороге из школы домой в Липецкой области

Следствие выясняет обстоятельства исчезновения 9-летнего мальчика в Липецкой области, который пропал накануне, возвращаясь домой из школы.

По информации СУ СК по Липецкой области, ребенок пропал накануне вечером в селе Чернава, когда возвращался из школы домой.



Из сообщения СУ СК по Липецкой области: «В правоохранительные органы обратилась мать мальчика после самостоятельного, но безуспешного поиска».



Следователями проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Правоохранители опросили родственников пропавшего мальчика, преподавателей и учеников школы. Водолазы обследуют дно реки Быстрая Сосна в селе Чернава.