В Приморье задержали рекордную партию бивней мамонта

Приморские пограничники задержали рекордную партию бивней мамонта. В контейнере обнаружили более 600 ценных образцов. При этом по документам весь груз стоил менее 2 млн рублей. Столь малой цифре на таможне не поверили, а затем эксперты выяснили, что цену занизили в 150 раз.

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На несколько дней порт Владивостока превратился в своего рода палеонтологическую лабораторию. Все случилось после тщательного досмотра груза, который должен был отправиться морским путем в Китай. Однако содержимым партии заинтересовались сотрудники пограничной службы.



В контейнере находились тщательно упакованные в полиэтилен 650 бивней мамонта общим весом 4,5 тонны. Ни погранконтроль, ни таможня такого количества перевозимых останков доисторических животных еще не видели.



При этом отправитель рекордного груза предоставил документы с заключением эксперта из Якутии: мол, большая часть бивней не представляет культурной ценности, а их стоимость не превышает двух миллионов рублей. Такие выводы вызвали у проверяющих подозрения. Пограничники обратились к независимым специалистам по древним ископаемым и в итоге уличили перевозчика в обмане.



Альбина Проскуренко, представитель пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю: «Проведенная экспертиза показала, что вся партия бивней мамонта представляет собой культурную ценность. По оценке специалистов, рыночная стоимость ценных артефактов мамонтовой фауны составляет более 340 миллионов рублей».



Кроме распиленных фрагментов, в партии обнаружили много цельных бивней. Это прекрасно сохранившийся в вечной мерзлоте материал, без сколов и повреждений. Исследовать их мечтает любой российский палеонтолог, а выставить в качестве редкого экспоната хотел бы каждый краеведческий музей. Специалисты уверены: если бы останки мамонтов все же доставили заказчику в Поднебесной, у него были бы совершенно иные интересы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.