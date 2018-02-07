Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео. авиация, беспилотники, Китай, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

    В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

    2 комментария
    В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

    В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

    В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

      Первый в мире пассажирский беспилотник поднялся в воздух с человеком на борту в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

      Аппарат получил название EHang 184. Он представляет собой квадрокоптер, выполненный по стандартной схеме с четырьмя парами соосных винтов по углам.

      EHang способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 25 минут. На его зарядку требуется около двух часов.

      В беспилотнике может находиться один пассажир или груз весом до 100 кг, а в его кабине лишь две кнопки — «взлет» и «посадка». Если же дрон перевозит груз, тогда параметры маршрута заранее устанавливаются через бортовой компьютер.

      Разработчики утверждают, что намерены получить разрешения на полеты в 80% стран и регионов мира уже в этом году. Предполагаемая стоимость новинки — от 200 до 300 тысяч долларов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru