В Китае показали полет первого в мире пассажирского беспилотника: видео

Первый в мире пассажирский беспилотник поднялся в воздух с человеком на борту в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Аппарат получил название EHang 184. Он представляет собой квадрокоптер, выполненный по стандартной схеме с четырьмя парами соосных винтов по углам.



EHang способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 25 минут. На его зарядку требуется около двух часов.



В беспилотнике может находиться один пассажир или груз весом до 100 кг, а в его кабине лишь две кнопки — «взлет» и «посадка». Если же дрон перевозит груз, тогда параметры маршрута заранее устанавливаются через бортовой компьютер.



Разработчики утверждают, что намерены получить разрешения на полеты в 80% стран и регионов мира уже в этом году. Предполагаемая стоимость новинки — от 200 до 300 тысяч долларов.