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    Бывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде. Санкт-Петербург, Смольный, стадионы, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде

    Бывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде

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    Бывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде

    Бывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде

      Верховный суд поставил точку в затянувшемся споре Смольного с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове.

      Бизнесмены из компании «Трансстрой» не смогли добиться пересмотра решения о расторжении контракта на строительство. Город разорвал отношения с «Трансстроем» полтора года назад — за несколько месяцев до сдачи спортивной арены.

      Тогда причиной отстранения компании чиновники назвали срывы сроков и претензии по качеству. Процедура сопровождалась чередой скандалов: забастовкой рабочих, проверкой прокуратуры, угрозой дальнейшего затягивания строительства, а также десятком встречных исков.

      Сумма денежных претензий в некоторых из них исчисляется миллиардами рублей. Итог финансовых разбирательств пока не ясен.

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