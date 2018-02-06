Бывший подрядчик петербургского стадиона проиграл Смольному в Верховном суде

Верховный суд поставил точку в затянувшемся споре Смольного с бывшим генподрядчиком стадиона на Крестовском острове.
Бизнесмены из компании «Трансстрой» не смогли добиться пересмотра решения о расторжении контракта на строительство. Город разорвал отношения с «Трансстроем» полтора года назад — за несколько месяцев до сдачи спортивной арены.
Тогда причиной отстранения компании чиновники назвали срывы сроков и претензии по качеству. Процедура сопровождалась чередой скандалов: забастовкой рабочих, проверкой прокуратуры, угрозой дальнейшего затягивания строительства, а также десятком встречных исков.
Сумма денежных претензий в некоторых из них исчисляется миллиардами рублей. Итог финансовых разбирательств пока не ясен.
Тогда причиной отстранения компании чиновники назвали срывы сроков и претензии по качеству. Процедура сопровождалась чередой скандалов: забастовкой рабочих, проверкой прокуратуры, угрозой дальнейшего затягивания строительства, а также десятком встречных исков.
Сумма денежных претензий в некоторых из них исчисляется миллиардами рублей. Итог финансовых разбирательств пока не ясен.
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