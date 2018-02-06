Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

Пробки, изменение маршрутов общественного транспорта и перекрытая дорога стали итогом зимней аномалии в Колпинском дороге.

Сегодня река Ижора вновь вышла из берегов и затопила Загородную улицу в Колпине. Сотрудники ГИБДД направляли водителей в объезд. На самой магистрали дежурили и спасатели МЧС.



Как отмечают специалисты, эта зима нестандартная. Лед встал поздно. И сейчас выше Вантового моста можно увидеть так называемые зажоры. Из-за этого уровень воды в Ижоре утром превысил критическую отметку в 420 сантиметров. К обеду ситуация начала стабилизироваться, и уровень воды упал на восемь сантиметров.



Закрытая Загородная улица привела к большим пробкам на Колпинском шоссе. Заторы были и на близлежащих магистралях. Как рассказал глава района, в этом году Загородную улицу будут поднимать. Средства на реконструкцию выделят из резервного фонда губернатора.



Кроме поселка Усть-Ижора от наводнений страдает и судостроительный завод в Понтонном. Поэтому было принято решение запустить воду в котлован, чтобы не обрушилась запорная дамба.