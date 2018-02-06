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    Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге. Санкт-Петербург, зима, наводнения, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

    Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

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    Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

    Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

    Разлившаяся Ижора привела к пробкам и перекрытию дорог в Петербурге

      Пробки, изменение маршрутов общественного транспорта и перекрытая дорога стали итогом зимней аномалии в Колпинском дороге.

      Сегодня река Ижора вновь вышла из берегов и затопила Загородную улицу в Колпине. Сотрудники ГИБДД направляли водителей в объезд. На самой магистрали дежурили и спасатели МЧС.

      Как отмечают специалисты, эта зима нестандартная. Лед встал поздно. И сейчас выше Вантового моста можно увидеть так называемые зажоры. Из-за этого уровень воды в Ижоре утром превысил критическую отметку в 420 сантиметров. К обеду ситуация начала стабилизироваться, и уровень воды упал на восемь сантиметров.

      Закрытая Загородная улица привела к большим пробкам на Колпинском шоссе. Заторы были и на близлежащих магистралях. Как рассказал глава района, в этом году Загородную улицу будут поднимать. Средства на реконструкцию выделят из резервного фонда губернатора.

      Кроме поселка Усть-Ижора от наводнений страдает и судостроительный завод в Понтонном. Поэтому было принято решение запустить воду в котлован, чтобы не обрушилась запорная дамба.

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