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    Петербургский омоновец предстал перед судом за организацию незаконной инкассации. ОМОН, Санкт-Петербург, кражи и ограбления, нападения, стрельба, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский омоновец предстал перед судом за организацию незаконной инкассации

    Петербургский омоновец предстал перед судом за организацию незаконной инкассации

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    Петербургский омоновец предстал перед судом за организацию незаконной инкассации

    Петербургский омоновец предстал перед судом за организацию незаконной инкассации

      В Петербурге начали рассматривать дело руководителя сотрудников транспортной полиции, расстрелянных на Муринской дороге при перевозке 24 миллионов рублей.

      Бывшего командира ОМОНа Дмитрия Хистяева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают его причастным к организации нелегальной инкассации.

      Бойцы ОМОНа полгода сопровождали бухгалтера крупной строительной компании. Деньги предназначались для выплаты зарплат нелегальным мигрантам на стройке. Но ведь в обязанности сотрудников полиции не входит инкассация.

      Прокурор считает, что распоряжение для такой внештатной подработки выдал именно Хистяев. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, за это грозит до 10 лет лишения свободы. А бандитов-автолюбителей (это четыре петербуржца и житель Тверской области), которые на все деньги купили три дорогих иномарки, поймали еще два года назад.

      Подчиненные Хистяева в течение полугода на служебном автомобиле развозили зарплаты рабочим одной из строительных компаний. Однако во время заседания вину полковник признал лишь частично. По его мнению, в обвинительном заключении очень много несостыковок, передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов.

      Адвокат обвиняемого отметил, что в момент совершения преступления (декабрь 2015 года) Хистяев находился на больничном и не мог исполнять свои обязанности. Также защитник предположил, что процесс будет продолжительным. Возможно, в качестве свидетелей будет привлечен почти весь личный состав.

      Внимание прессы к этому дело обусловлено не только резонансностью преступления, но и личностью самого полковника. Дмитрий Хистяев был награжден за спасение пострадавших в крушении «Невского экспресса» в 2009 году, пассажиром которого являлся сам.

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