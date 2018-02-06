Мужа погибшей 40 лет назад звезды Голливуда заподозрили в ее убийстве

Одна из самых загадочных и трагических историй Голливуда обрастает новыми подробностями. Полиция и пресса опять говорят о событиях почти
40-летней давности. В центре внимания — гибель актрисы Натали Вуд. Жизнь суперзвезды, как считалось, оборвалась в результате несчастного случая. Что же заставило вновь пересматривать старое дело?
Дочь эмигрантов Наталья Захаренко стала звездой уже к 18 годам. Актриса, которую называли королевой Голливуда, а иногда — за взбалмошный характер — королевой скандала, трижды номинировалась на «Оскар»: «Большие гонки», «Бунтарь без причины», ставшая легендарной «Вестсайдская история».
Нашла королева и своего короля — известного актера Роберта Вагнера. Влюбленные то расставались, то сходились вновь. Вагнер страшно ревновал. Он однажды признался, что был готов даже пойти на преступление и купил ружье, чтобы застрелить одного из соперников. Поэтому и гадают до сих пор: смерть самой Натали Вуд — несчастный случай или все-таки убийство?
В конце ноября 1981 года супруги отправились кататься на яхте с другим известным актером Кристофером Уокеном. Компания тогда выпила и серьезно переругалась.
Роберт Вагнер: «Я начал спорить с Кристофером, который заявил, будто Натали должна больше времени тратить на карьеру. Я немного разозлился и спросил: „С чего это ты интересуешься ее жизнью и ее карьерой?“»
После ссоры с мужем актриса ушла на другую палубу. А через несколько часов ее тело нашли в воде. И Вагнер, и Уокен, и капитан судна давали противоречивые показания. Но смерть признали несчастным случаем: подвыпившая актриса якобы сама упала в воду.
Полиция снова взялась за дело спустя почти 30 лет — в 2011 году. Капитан издал книгу, в которой утверждал, будто супруг в течение четырех часов после пропажи Натали отказывался вызывать береговую охрану. По словам автора, раньше он молчал под давлением адвокатов Вагнера. Прошло еще семь лет, и сейчас появилась информация о неких новых свидетелях. Они якобы слышали крики и звуки ударов, которые доносились из каюты, где находились супруги. Ссора затем продолжилась на корме.
Следователи теперь заявляют об оперативном интересе к Роберту Вагнеру и собираются допросить актера. Впрочем, сам он пока от бесед с полицией отказывается. Еще один участник истории — Кристофер Уокен — по сведениям некоторых СМИ, нанял адвоката. Хотя к нему следователи интереса пока не проявляют.
Нашла королева и своего короля — известного актера Роберта Вагнера. Влюбленные то расставались, то сходились вновь. Вагнер страшно ревновал. Он однажды признался, что был готов даже пойти на преступление и купил ружье, чтобы застрелить одного из соперников. Поэтому и гадают до сих пор: смерть самой Натали Вуд — несчастный случай или все-таки убийство?
В конце ноября 1981 года супруги отправились кататься на яхте с другим известным актером Кристофером Уокеном. Компания тогда выпила и серьезно переругалась.
Роберт Вагнер: «Я начал спорить с Кристофером, который заявил, будто Натали должна больше времени тратить на карьеру. Я немного разозлился и спросил: „С чего это ты интересуешься ее жизнью и ее карьерой?“»
После ссоры с мужем актриса ушла на другую палубу. А через несколько часов ее тело нашли в воде. И Вагнер, и Уокен, и капитан судна давали противоречивые показания. Но смерть признали несчастным случаем: подвыпившая актриса якобы сама упала в воду.
Полиция снова взялась за дело спустя почти 30 лет — в 2011 году. Капитан издал книгу, в которой утверждал, будто супруг в течение четырех часов после пропажи Натали отказывался вызывать береговую охрану. По словам автора, раньше он молчал под давлением адвокатов Вагнера. Прошло еще семь лет, и сейчас появилась информация о неких новых свидетелях. Они якобы слышали крики и звуки ударов, которые доносились из каюты, где находились супруги. Ссора затем продолжилась на корме.
Следователи теперь заявляют об оперативном интересе к Роберту Вагнеру и собираются допросить актера. Впрочем, сам он пока от бесед с полицией отказывается. Еще один участник истории — Кристофер Уокен — по сведениям некоторых СМИ, нанял адвоката. Хотя к нему следователи интереса пока не проявляют.
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