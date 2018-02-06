Бьюти-блогер решила засудить хирургов за квадратную грудь

Известная бьюти-блогер Юлия Деббагх обратилась за помощью к юристам, чтобы привлечь к ответственности клинику, по вине которой ее силиконовая грудь стала квадратной. Пластические хирурги, которые увеличили ей эту часть тела 13 лет назад, исправлять внезапно возникший дефект не спешат.

В клинике, где проводилась операция, готовы провести повторную, но в порядке очереди и за отдельную плату.



Юлия Деббагх, бьюти-блогер: «Грудь деформировалась: правая грудь в порядке, вторая стала, будем говорить, квадратной. Это известный хирург с большим опытом, с хорошей репутацией. Она мне ответила: „Ничего, Юля, надо переделывать, вставайте в очередь или записывайтесь, цену узнавайте на сайте“».



Операцию бьюти-блогер сделала еще в 2005 году, на что и указывают хирурги. Они убеждены в том, что менять имплантаты надо было еще раньше, не дожидаясь деформации. Юлия настаивает на том, что ее о каком-либо сроке годности не предупреждали. Более того, все эти годы она вела «правильный» образ жизни, чтобы сохранить идеальные формы.



Юлия Деббагх: «Я даже не рожала. Я понимаю, что у рожавших женщин могут быть какие-то деформации. Экстремальными видами спорта я не занимаюсь, я не полнела, не худела».



Теперь, чтобы исправить столь впечатляющий изъян, ей нужно получить документы с информацией о том, какой имплантат поставили хирурги и каким образом проводилась операция.



Михаил Павлюк, заместитель директора по лечебной деятельности клиники пластической хирургии: «Мы не отказываемся от какой-то ответственности, которую мы несем. Мы обязаны хранить стационарные карты на протяжении 25 лет. Если пациентка оперировалась у нас в последние 25 лет, карта у нас должна быть».



Но карту так и не нашли. Решить конфликт в досудебном порядке пока не получается. Поэтому Юлия обратилась к юристам и ищет нового пластического хирурга. Один из столичных специалистов уже пообещал ей помочь и заявил: имплантат его коллеги поставили неверно — над мышцей. Это, по сути, и привело к деформации. Сейчас так уже никто не делает.



Адвокат Юлии не сомневается в том, что дело выигрышное, и предлагает требовать миллионную компенсацию. Себя женщина, ничего не скрывая, называет заложницей пластической хирургии и косметологии.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».