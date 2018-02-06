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    Третьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады. Сбербанк, Сочи, спорт, Третьяк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТретьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады

    Третьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады

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    Третьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады

    Третьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады

    Третьяк зажег огонь зимней Сбербанкиады

      За несколько дней до старта Олимпиады в Пхёнчхане в Сочи открылась зимняя Сбербанкиада — главное спортивное событие для сотрудников крупнейшего банка страны.

      Огонь игр зажег глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он рассказал, что посещает эти соревнования не в первый раз и случалось на них всякое.

      Владислав Третьяк, глава ФХР: «Я помню, женщина из финансового отдела стояла на воротах. Там травму получила. Она в воротах стояла как зверь. Мне так приятно было. Вы знаете, вот именно здесь рождается команда. Рождается дружба».

      Соревнования продлятся до 10 февраля.

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