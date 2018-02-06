Неизвестный открыл стрельбу на улице в Марселе

Мужчина утром во вторник начал стрелять на улице в южном французском городе Марсель, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома. Вскоре его задержала полиция.
Как передает РИА Новости со ссылкой на полицию, причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, «скорее, речь идет о семейной разборке».
Из сообщения полиции: «Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан».
По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
Из сообщения полиции: «Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан».
По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
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