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    Неизвестный открыл стрельбу на улице в Марселе

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    Неизвестный открыл стрельбу на улице в Марселе

    Неизвестный открыл стрельбу на улице в Марселе

    Мужчина утром во вторник начал стрелять на улице в южном французском городе Марсель, после чего забаррикадировался в квартире жилого дома. Вскоре его задержала полиция.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на полицию, причиной такого поведения мужчины вряд ли стали террористические мотивы, «скорее, речь идет о семейной разборке».

    Из сообщения полиции: «Марсель. Операция на бульваре Оддо завершена, нападавший задержан».

    По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

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