«Мумий Тролль» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису пришла группа «Мумий Тролль».

«Мумий Тролль» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году ее бессменным лидером Ильёй Лагутенко. Участие этой команды в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов рока и не только. Свои лучшие композиции — «Владивосток 2000», «Дельфины», «Галактика» — музыканты из Владивостока исполнят специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.



Лидер группы вспомнил о своей учебе в музыкальной школе и о том, как нелегко ему было в детстве носить баян. А Евгений Маргулис рассказал историю о том, как в 2006 году обезьяны украли у музыкантов кассету с демоверсией нового альбома. Кроме того, в ходе беседы Илья Лагутенко признался, что в детстве хотел быть цыганом и грузином одновременно. Также хозяин «Квартирника» попросил музыканта рассказать о плавании на барке «Седов», которое длилось 14 месяцев.



Евгений Маргулис: «Загадочный коллектив, не похожий ни на кого ни текстами, ни музыкой, ни вокалом, ни песнями. Даже переговоры с Илюшей у меня шли два года, но решилось все в один момент. Непредсказуемые эти „Тролли“».



Примечательно, что в «Квартирнике» примет участие и приглашенный гость из Японии — солист группы X-Japan Ёсики Хаяси. Он будет аккомпанировать Илье Лагутенко на фортепиано и исполнит вместе с солистом группы песню «Девочка» на японском языке.



Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:30 на НТВ и НТВ.Ru.

