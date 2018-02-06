На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео

В Сингапуре на международном авиационном салоне Singapore Airshow 2018, который открылся сегодня, произошел пожар.
Во время подготовки к показательным полетам произошло ЧП с одним из самолетов южнокорейской пилотажной группы. По данным организаторов, пилот получил легкие травмы при возгорании, передает ТАСС.
Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого он загорелся. По предварительной информации, причиной авиаинцидента стала лопнувшая камера шасси.
После этого одна из взлетно-посадочных полос была закрыта, а показательные полеты отложены. Кроме южнокорейских пилотов в выступлении принимают участие авиационные группы из Индонезии, Малайзии, США, Таиланда и Сингапура.
Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого он загорелся. По предварительной информации, причиной авиаинцидента стала лопнувшая камера шасси.
После этого одна из взлетно-посадочных полос была закрыта, а показательные полеты отложены. Кроме южнокорейских пилотов в выступлении принимают участие авиационные группы из Индонезии, Малайзии, США, Таиланда и Сингапура.
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