Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео. авиасалоны и авиашоу, пожары, самолеты, Сингапур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео

    На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео

    комментировать
    • Фото: Mohamed Akbar / facebook.com
    На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео

    На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео

    На авиасалоне в Сингапуре загорелся самолет: видео
    • Фото: Mohamed Akbar / facebook.com

      • В Сингапуре на международном авиационном салоне Singapore Airshow 2018, который открылся сегодня, произошел пожар.

      Во время подготовки к показательным полетам произошло ЧП с одним из самолетов южнокорейской пилотажной группы. По данным организаторов, пилот получил легкие травмы при возгорании, передает ТАСС.

      Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого он загорелся. По предварительной информации, причиной авиаинцидента стала лопнувшая камера шасси.

      После этого одна из взлетно-посадочных полос была закрыта, а показательные полеты отложены. Кроме южнокорейских пилотов в выступлении принимают участие авиационные группы из Индонезии, Малайзии, США, Таиланда и Сингапура.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru