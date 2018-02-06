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    Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты. Москва, Московская область, погодные аномалии, снег, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

    Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

    3 комментария
    Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

    Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

    Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

      В России резко вырос спрос на лопаты. Но связано это не с экономической ситуацией, а с погодной.

      Как подсчитали в компании «Яндекс.Маркет», число желающих купить лопату в Москве и Подмосковье увеличилось в 11 раз. Резкую лопатную активность фиксирует и сервис объявлений Avito.

      Есть инструменты за 500 рублей, есть усовершенствованные образцы за 2500. Также в Интернете появились услуги по откапыванию машины и ее «прикуриванию».

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