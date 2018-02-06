Снегопад века в Москве вызвал ажиотажный спрос на лопаты

В России резко вырос спрос на лопаты. Но связано это не с экономической ситуацией, а с погодной.

Как подсчитали в компании «Яндекс.Маркет», число желающих купить лопату в Москве и Подмосковье увеличилось в 11 раз. Резкую лопатную активность фиксирует и сервис объявлений Avito.



Есть инструменты за 500 рублей, есть усовершенствованные образцы за 2500. Также в Интернете появились услуги по откапыванию машины и ее «прикуриванию».



