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    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти. ДТП, Ленинградская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти

    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти

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    • Фото: 47.mchs.gov.ru
    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти

    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти

    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти
    • Фото: 47.mchs.gov.ru

      • Шесть человек погибли во вторник в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем «Ивеко» на 423-м километре автодороги Тихвин — Новая Ладога в Ленинградской области.

      Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, авария произошла около 6:20 мск. Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко». В результате ДТП водитель и пять пассажиров микроавтобуса погибли.

      Ранее сообщалось, что сильные снегопады обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Они спровоцировали рост числа ДТП в регионе.

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