Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Ленобласти

Шесть человек погибли во вторник в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем «Ивеко» на
423-м километре автодороги Тихвин — Новая Ладога в Ленинградской области.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, авария произошла около 6:20 мск. Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко». В результате ДТП водитель и пять пассажиров микроавтобуса погибли.
Ранее сообщалось, что сильные снегопады обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Они спровоцировали рост числа ДТП в регионе.
Ранее сообщалось, что сильные снегопады обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Они спровоцировали рост числа ДТП в регионе.
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