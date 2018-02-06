Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН, участники которого обсудили ситуацию с якобы имевшим место новым случаем применения химического оружия в Сирии в конце января.

Постпред России при организации Виталий Небензя заявил, что Москва выступает за отправку экспертов на место предполагаемых новых нападений с применением отравляющих веществ в Сирии.



По его словам, военно-химический потенциал Сирии давно ликвидирован, но есть те, кто хочет «подогреть тему», обвинив правительство в нарушениях. Небензя также подчеркнул, что Россия не поддержит нынешний вариант заявления Совбеза ООН, пока все обстоятельства химатаки не будут расследованы, и в документ не внесут соответствующие поправки.