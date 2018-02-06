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    Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии. ООН, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

    Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

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    Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

    Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

    Россия отказалась от совместного заявления Совбеза ООН по химатакам в Сирии

      В Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности ООН, участники которого обсудили ситуацию с якобы имевшим место новым случаем применения химического оружия в Сирии в конце января.

      Постпред России при организации Виталий Небензя заявил, что Москва выступает за отправку экспертов на место предполагаемых новых нападений с применением отравляющих веществ в Сирии.

      По его словам, военно-химический потенциал Сирии давно ликвидирован, но есть те, кто хочет «подогреть тему», обвинив правительство в нарушениях. Небензя также подчеркнул, что Россия не поддержит нынешний вариант заявления Совбеза ООН, пока все обстоятельства химатаки не будут расследованы, и в документ не внесут соответствующие поправки.

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