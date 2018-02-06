Пожар произошел на востоке Москвы, есть погибшие

Пожар произошел в ночь на 6 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Новокосинской в Москве. По предварительной информации, в результате погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по Москве.
Пресс-служба МЧС: «По прибытии пожарных на шестом этаже жилого дома происходило возгорание в одной из квартир на общей площади около 40 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 04 часа 14 минут пожар был ликвидирован».
Площадь возгорания составила порядка 50 кв. метров, уточняет ТАСС. В результате пожара один человек погиб, еще шестеро, включая троих детей, пострадали. Десять человек спасли с помощью лестницы.
Площадь возгорания составила порядка 50 кв. метров, уточняет ТАСС. В результате пожара один человек погиб, еще шестеро, включая троих детей, пострадали. Десять человек спасли с помощью лестницы.
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