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    Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом до конца недели

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Иван Секретарев
    Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом до конца недели

    Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом до конца недели

    Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом до конца недели
  • Фото: РИА Новости © 2018, Иван Секретарев

    • Представители Центра организации дорожного движения Москвы попросили гостей и жителей столицы воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели из-за уборки снега.

    Пресс-служба ЦОДД: «В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада».

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    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок
    В ведомстве также поблагодарили автомобилистов, которые на время непогоды отказались от поездок на личных авто, и тем самым помогли избежать транспортного коллапса в столице. По данным ЦОДД, загрузка дорог в вечерний час пик не достигла критических отметок.

    Пресс-служба ЦОДД: «Сегодня в Москве в среднем на 10–15% уменьшилось среднее количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в 6 баллов, а в вечерний час пик — кратковременно 7 баллов».

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