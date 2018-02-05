Москвичей попросили не пользоваться личным транспортом до конца недели

Представители Центра организации дорожного движения Москвы попросили гостей и жителей столицы воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели
из-за уборки снега.
Пресс-служба ЦОДД: «В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада».
В ведомстве также поблагодарили автомобилистов, которые на время непогоды отказались от поездок на личных авто, и тем самым помогли избежать транспортного коллапса в столице. По данным ЦОДД, загрузка дорог в вечерний час пик не достигла критических отметок.
Пресс-служба ЦОДД: «Сегодня в Москве в среднем на 10–15% уменьшилось среднее количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в 6 баллов, а в вечерний час пик — кратковременно 7 баллов».
В ведомстве также поблагодарили автомобилистов, которые на время непогоды отказались от поездок на личных авто, и тем самым помогли избежать транспортного коллапса в столице. По данным ЦОДД, загрузка дорог в вечерний час пик не достигла критических отметок.
Пресс-служба ЦОДД: «Сегодня в Москве в среднем на 10–15% уменьшилось среднее количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в 6 баллов, а в вечерний час пик — кратковременно 7 баллов».
Комментарии