Удар по репутации: футболистам «Тосно» задерживают зарплату

Игроки футбольного клуба «Тосно» пожаловались на невыплату зарплаты. Скандал разразился в выходные, когда футболисты находились на сборах в турецком Белеке. Они просто решили бойкотировать товарищескую игру с курским «Авангардом».

Оказалось, команда Футбольной национальной лиги нерентабельная, дорогая в обслуживании и помимо престижа приносит владельцам серьезные убытки.



Как только история с бойкотом просочилась в информационное пространство, руководство в срочном порядке принялось гасить конфликтную ситуацию. Уже на следующий день генеральный директор Вячеслав Матюшенко заявил, что в конце этого месяца все долги будут выплачены. Однако репутационный урон клубу уже нанесен.



Максим Левченко, акционер ФК «Тосно»: «Если во 2-й лиге финансовые аппетиты „Тосно“ вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко. Вместо чеков из MacDonald’s нам начали приносить счета из ресторана авторской кухни».



Как лучшее подтверждение известной поговорки, что у победы много родителей, а поражение всегда сирота, — последнее интервью игроков прошлого сезона. Даже логотип районной администрации Тосно и тот присутствует на официальном баннере футбольной лиги.



Но оказать финансовую помощь чиновники не в состоянии юридически. Поэтому помогают большей частью словом. Губернатор 47-го региона уже заявил, что основные действия по поиску инвесторов начнутся после завершения сезона. При условии, что «Тосно» его доиграет.



В оставшихся десяти матчах чемпионата «Тосно» всего четыре игры проводит дома. Это тот случай, когда можно было бы сэкономить на транспортных расходах. А среди гостевых выездов предстоят поездки дважды на Кавказ, в Башкирию и самое накладное — на Дальний Восток. Хочется верить, что бюджет «Тосно» осилит эти траты. Все говорят, что команда симпатичная и ее как участника Премьер-лиги не хочется терять.



Корреспондент НТВ Александр Щерба расскажет о футболе и больших деньгах.