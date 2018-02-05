В Москве открылась выставка фотографий Уильяма Генри Фокса Тальбота

Для всех избалованных возможностями современных смартфонов сегодня открывается возможность взглянуть на мир глазами тех, для кого фотография была не просто мимолетным пятном в дебрях соцсетей, а открытием. Имя англичанина Уильяма Генри Фокса Тальбота в истории визуального искусства сродни Леонардо да Винчи.

На то, чтобы сделать селфи на фоне его работ, выставленных в Пушкинском музее, требуются какие-то доли секунды. У самого Генри Тальбота на эту процедуру уходило по несколько минут. Столько требовал изобретенный им бумажный негативно-позитивный процесс — тальботипия.



Если бы у Уильяма Генри Тальбота был Instagram, он вряд ли бы набрал миллионы подписчиков. На выставке мало людей, нет селфи, но много руин, деревьев, одиноких листков и прочей викторианской меланхолии.



Тальбот не умел рисовать, он был ученым — химиком и математиком. Он изобрел и запатентовал технологию производства калотипий — отпечатков с негатива на соленую бумагу. Это было дешево, с одного негатива можно было впервые в истории сделать много копий. Вот только закреплять изображение Тальбот научился не до конца. Что-то стерлось, другое — четкое, как 180 лет назад.



На выставке только оригиналы. Привезти их из Англии удалось со скрипом, после шести лет переговоров. Как воспринять весь этот странный и очень далекий от современной фотографии мир?



Тальбот ставил научные эксперименты и не думал делать художественные фото. В конце жизни он с помощью калотипий делал каталог египетской клинописи, которую пытался расшифровать. А теперь, спустя почти два века, расшифровывают его — одного из отцов фотографии, который вряд ли об этом мечтал.