Лучшие кардиологи обсудили в Москве новую технологию в лечении сердечных болезней

Сегодня в Москве собрались лучшие в мире кардиологи, чтобы рассказать и показать новую технологию в лечении сердечных болезней. Они провели операцию по гибридной методике — ее используют для пациентов, которым противопоказаны сложные открытые операции. Такие хирургические вмешательства переносятся намного легче, а пациента выписывают уже через пару дней.

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Операции транскатетерного протезирования аортального клапана в нашей стране проводятся уже восемь лет. Но впервые в России пациентке установили клапан третьего поколения. В отличие от предыдущих, его расположение можно свободно менять в ходе операции, внутри сердца.



Операция заняла не больше 15 минут. За гибридными технологиями будущее, говорят во всем мире. Без них не было бы никакого будущего, призналась Сария Эртуганова. Ей 84 года и в операции на открытом сердце ей открыто отказали: она бы это просто не перенесла.



А после малоинвазивной операции пенсионерка через неделю разгуливает по коридорам больницы и готовится к выписке. Никакой длительной реабилитации, как при обычным хирургическом вмешательстве.



Клапаны нового поколения рассчитаны на 15 лет, а затем в эту же полость можно поместить другой, еще на такой же срок. Еще недавно это казалось чудом, сегодня уже — обыкновенное чудо.