В Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина

Региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина начал активный прием волонтеров.

Сегодня на Красногвардейской площади заранее отобранные добровольцы приступили к собеседованиям с первыми соискателями. Если раньше заявки можно было регистрировать по телефону и на сайте, то теперь для заключения договора и последующей выдачи формы работает специализированная площадка.



Первым ее гостем сегодня стала сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва. В рамках рабочей поездки в Петербург она встретилась с волонтерами, а с некоторыми кандидатами провела личное собеседование.



Для каждого вступающего в ряды волонтеров предусмотрены на выбор пять различных направлений работы — в зависимости от индивидуальной загрузки и наличия свободного времени. При этом в штабе подчеркивают: здесь рады любому заинтересованному петербуржцу. Единственное ограничение — возраст. Доброволец должен быть не моложе 18 лет.