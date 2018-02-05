Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    В Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина. Путин, Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина

    В Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина

    комментировать

    В Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина

    В Петербурге проходят первые собеседования с волонтерами в предвыборный штаб Путина

      Региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина начал активный прием волонтеров.

      Сегодня на Красногвардейской площади заранее отобранные добровольцы приступили к собеседованиям с первыми соискателями. Если раньше заявки можно было регистрировать по телефону и на сайте, то теперь для заключения договора и последующей выдачи формы работает специализированная площадка.

      Первым ее гостем сегодня стала сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва. В рамках рабочей поездки в Петербург она встретилась с волонтерами, а с некоторыми кандидатами провела личное собеседование.

      Для каждого вступающего в ряды волонтеров предусмотрены на выбор пять различных направлений работы — в зависимости от индивидуальной загрузки и наличия свободного времени. При этом в штабе подчеркивают: здесь рады любому заинтересованному петербуржцу. Единственное ограничение — возраст. Доброволец должен быть не моложе 18 лет.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru