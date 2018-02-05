На шоу «Ты супер!» тепло встретили участницу из Сирии

Одно из самых громких телесобытий зимы — на НТВ возвращается шоу, за которым следили миллионы зрителей. 10 февраля стартует второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Впереди — яркие номера и рождение новых звезд. Впрочем, сами участники признались: главные испытания у них не на сцене, а в жизни.
Участники наконец-то приехали. После Нового года — в новую жизнь, в которой им всем придется не только выступать на сцене, но и дружить, и болеть друг за друга. Они все такие разные, но, безусловно, очень талантливые.
В России участница «Ты супер!» Рауан Шами впервые увидела много снега. Она из Сирии. Рауан родилась в пригороде Дамаска. Когда девочке было четыре года, ее отца убили террористы. Вместе с двумя сестрами и братом Рауан попала в интернат «Школа мучеников».
Рауан Шами: «Мы живем в интернате. И хотя вокруг была война, нас очень хорошо охраняли. Поэтому мы не видели всего этого ужаса, который происходил вокруг. Это специальный интернат, где находятся дети погибших солдат, дети героев».
Родной интернат остался за тысячи километров. А Рауан впервые на российской земле — во Внуково. У нее долго проверяли документы на пограничном контроле. И наконец в зале прилета сирийскую гостью встретили с цветами.
Для нее в России все необычно. Рауан предстоит жить в одной комнате с другими участницами проекта «Ты супер!» Эльвирой Яхьяевой из Махачкалы и Александрой Тарненок из Эстонии.
Языковой барьер на проекте «Ты супер!» проблемой никогда не был. У творчества нет границ. Несколько минут — и Рауан вместе с девочками уже поет.
Рауан Шами: «У вас очень добрый народ. Когда я приехала сюда, то увидела, какие все открытые. У них большие сердца. Поэтому мне сразу стало очень хорошо».
Рауан уже выучила несколько русских слов: «Привет», «Спасибо» и самое главное — «Ты супер!».
Смотрите премьеру нового сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 февраля, в 20:00.
В России участница «Ты супер!» Рауан Шами впервые увидела много снега. Она из Сирии. Рауан родилась в пригороде Дамаска. Когда девочке было четыре года, ее отца убили террористы. Вместе с двумя сестрами и братом Рауан попала в интернат «Школа мучеников».
Рауан Шами: «Мы живем в интернате. И хотя вокруг была война, нас очень хорошо охраняли. Поэтому мы не видели всего этого ужаса, который происходил вокруг. Это специальный интернат, где находятся дети погибших солдат, дети героев».
Родной интернат остался за тысячи километров. А Рауан впервые на российской земле — во Внуково. У нее долго проверяли документы на пограничном контроле. И наконец в зале прилета сирийскую гостью встретили с цветами.
Для нее в России все необычно. Рауан предстоит жить в одной комнате с другими участницами проекта «Ты супер!» Эльвирой Яхьяевой из Махачкалы и Александрой Тарненок из Эстонии.
Языковой барьер на проекте «Ты супер!» проблемой никогда не был. У творчества нет границ. Несколько минут — и Рауан вместе с девочками уже поет.
Рауан Шами: «У вас очень добрый народ. Когда я приехала сюда, то увидела, какие все открытые. У них большие сердца. Поэтому мне сразу стало очень хорошо».
Рауан уже выучила несколько русских слов: «Привет», «Спасибо» и самое главное — «Ты супер!».
Смотрите премьеру нового сезона «Ты супер!» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 февраля, в 20:00.
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