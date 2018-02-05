Навального вызвали в СК для дачи показаний по факту применения насилия к полицейским

Следственный комитет вызвал Алексея Навального для дачи объяснений в рамках доследственной проверки о применении насилия к сотрудникам полиции, которые задерживали оппозиционера и его сторонников во время несанкционированной акции 28 января.
Алексей Навальный сегодня сообщил, что ему доставили повестки с вызовом в СК по поводу произошедшего во время задержания на несогласованной акции. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК по Москве: «Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы. По предварительным данным, 28 января 2018 года при задержании Алексея Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения».
Она подтвердила, что Навальный был вызван в следственный отдел для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, Навальный был задержан 28 января во время несанкционированной акции на Тверской улице и доставлен в отдел полиции.
Юлия Иванова, официальный представитель ГСУ СК по Москве: «Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы. По предварительным данным, 28 января 2018 года при задержании Алексея Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения».
Она подтвердила, что Навальный был вызван в следственный отдел для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, Навальный был задержан 28 января во время несанкционированной акции на Тверской улице и доставлен в отдел полиции.
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