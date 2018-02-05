Пункты раздачи гумпомощи от верующих России попали под обстрел в Дамаске: двое погибших

Два пункта раздачи гуманитарной помощи, привезенной российским духовенством в Сирию, попали под минометный обстрел в центре Дамаска.
Как передает РИА Новости, одна бомба разорвалась возле здания Сиро-Яковицкого патриархата. Вторая мина упала возле храма Антиосийского патриархата. По словам представителей полиции, погибли два человека.
Как сообщает корреспондент агентства, слышны разрывы бомб в христианском квартале. В данный момент там находится российская межрелигиозная делегация, которая привезла гумпомощь.
Тем временем руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов сообщил ТАСС, что члены российской гуманитарной миссии при обстреле не пострадали.
Как сообщает корреспондент агентства, слышны разрывы бомб в христианском квартале. В данный момент там находится российская межрелигиозная делегация, которая привезла гумпомощь.
Тем временем руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов сообщил ТАСС, что члены российской гуманитарной миссии при обстреле не пострадали.
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