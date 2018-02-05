Водители скорой помощи в Казани пожаловались на необходимость мыть служебные машины

Водители скорой помощи в Казани написали заявление в правоохранительные органы и попросили разобраться, на каком основании их заставляют мыть служебные машины. Они считают, что делать это должны санитары в специальных костюмах. За время смены в салоне перевозят пациентов с различными заболеваниями. И просто влажной уборкой не обойтись.

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Одни водители жалуются в Минздрав и прокуратуру на невыносимые условия труда, другие обвиняют их в кляузничестве. Например, Игорь Киселёв твердо уверен, что мыть салон спецмашины после выездов — не шоферское дело. Он уже несколько месяцев лечится от гепатита и даже не сомневается, что вирус подхватил во время очередной санитарной уборки.



Игорь Киселёв: «Эти люди не всегда же чистые, есть люди и с гепатитом, и с туберкулезом. Это все с него стекает, на стены, на пол попадает. В конце смены они это нас убирать заставляют, а у нас перчаток нет. Мы, говорят, даем вам перчатки. А зачем мне их, если мне по приказу не положены перчатки».



Коллеги Игоря говорят, что влажная уборка спецмашины четко прописана в должностной инструкции. Да и никто из них за долгие годы работы в неотложке пока ничем не заразился.



По словам руководства станции, определяться тут не с чем. Ведь это не просто личная инициатива начальства, а четко регламентированная процедура. Тем более фельдшеры перед влажной уборкой всегда проводят дезинфекцию салона, а водителям выдают перчатки и другие средства защиты.



В Минздраве и правоохранительных органах пообещали в ближайшее время изучить всю информацию. А пока в ведомствах проводят проверки, Игорь Киселёв готовит заявление в суд.