На заваленный снегом столичный регион надвигаются почти 20-градусные морозы

В ночь с понедельника на вторник столбики термометра опустятся до минус 19 градусов в Подмосковье и до минус 17 градусов в Москве.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночью столичный регион ожидают почти 20-градусные морозы. Более того, по ее словам, предстоящие сутки станут самыми холодными на текущей неделе. При этом Позднякова не исключает, что они станут и самыми холодными в феврале, передает РИА Новости.
Татьяна Позднякова: «Завтра местами возможен небольшой снежок, минимальная температура в Москве завтра ночью минус 15–17 градусов, по области до минус 19, дневная температура в городе минус 11–13, по области минус 10–15 градусов».
Небольшие снегопады продолжатся в среду и в ночь на четверг. Погода будет облачной с прояснениями, а фон атмосферного давления высоким.
Татьяна Позднякова: «Температура воздуха в ночные часы к четвергу повысится до минус 13–15, до минус 12–17. Днем будет сказываться влияние нового циклона, который к нам подойдет с юго-запада. Температура воздуха в четверг днем будет в пределах минус 5–7 градусов, по области минус 4–9».
К концу рабочей недели и в субботу столица окажется во власти нового циклона, который сейчас находится на «стадии становления». Погода станет облачной, время от времени будет идти снег, но морозы отступят. Днем столбики термометра будут показывать примерно минус 2–7 градусов, а ночью — минус 5–10.
Татьяна Позднякова: «Если завтра у нас температура воздуха будет ниже климатической нормы, то в выходные она будет выше».
Татьяна Позднякова: «Завтра местами возможен небольшой снежок, минимальная температура в Москве завтра ночью минус 15–17 градусов, по области до минус 19, дневная температура в городе минус 11–13, по области минус 10–15 градусов».
Небольшие снегопады продолжатся в среду и в ночь на четверг. Погода будет облачной с прояснениями, а фон атмосферного давления высоким.
Татьяна Позднякова: «Температура воздуха в ночные часы к четвергу повысится до минус 13–15, до минус 12–17. Днем будет сказываться влияние нового циклона, который к нам подойдет с юго-запада. Температура воздуха в четверг днем будет в пределах минус 5–7 градусов, по области минус 4–9».
К концу рабочей недели и в субботу столица окажется во власти нового циклона, который сейчас находится на «стадии становления». Погода станет облачной, время от времени будет идти снег, но морозы отступят. Днем столбики термометра будут показывать примерно минус 2–7 градусов, а ночью — минус 5–10.
Татьяна Позднякова: «Если завтра у нас температура воздуха будет ниже климатической нормы, то в выходные она будет выше».
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