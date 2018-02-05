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    Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула. войны и вооруженные конфликты, Ирак, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

    Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

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    Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

    Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

    Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

      Журналисты RT запечатлели новый облик Мосула, который был «триумфально освобожден» международной коалицией, возглавляемой США, от террористов.

      Журналисты RT сняли в городе шокирующие кадры. Тела убитых жителей разлагаются на улицах и под завалами зданий.

      После объявления о победе над террористами в городе прошло семь месяцев, но мирная жизнь так и не началась. Местные жители рассказывают, что в Мосуле от «вони невозможно дышать». Тела иногда встречаются даже на пути, по которому местные дети ходят в школу. В городе опасаются начала эпидемии.

      Людей возмущает, что их бросили на произвол судьбы. Ситуацию в городе жители называют адом.

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