Разлагающиеся тела и разрушенные дома: видео из освобожденного коалицией США Мосула

Журналисты RT запечатлели новый облик Мосула, который был «триумфально освобожден» международной коалицией, возглавляемой США, от террористов.
Журналисты RT сняли в городе шокирующие кадры. Тела убитых жителей разлагаются на улицах и под завалами зданий.
После объявления о победе над террористами в городе прошло семь месяцев, но мирная жизнь так и не началась. Местные жители рассказывают, что в Мосуле от «вони невозможно дышать». Тела иногда встречаются даже на пути, по которому местные дети ходят в школу. В городе опасаются начала эпидемии.
Людей возмущает, что их бросили на произвол судьбы. Ситуацию в городе жители называют адом.
После объявления о победе над террористами в городе прошло семь месяцев, но мирная жизнь так и не началась. Местные жители рассказывают, что в Мосуле от «вони невозможно дышать». Тела иногда встречаются даже на пути, по которому местные дети ходят в школу. В городе опасаются начала эпидемии.
Людей возмущает, что их бросили на произвол судьбы. Ситуацию в городе жители называют адом.
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