«Почта России» запустила процесс отказа от бумажных извещений

«Почта России» избавляется от бумажных извещений. Теперь во всех московских отделениях клиенты могут забирать свои посылки и заказные письма с помощью электронной подписи.
Как пишет газета «Коммерсант», прийти с паспортом на почту нужно будет только один раз, заполнив специальную форму. После этого, когда на имя человека будет приходить посылка, он получит СМС с кодом. Его и нужно будет назвать в отделении.
Во втором квартале услугу обещают запустить в других российских регионах. В «Почте России» говорят, что так выдача идет в разы быстрее, а еще это помогает экономить бумагу и краску для принтера.
Во втором квартале услугу обещают запустить в других российских регионах. В «Почте России» говорят, что так выдача идет в разы быстрее, а еще это помогает экономить бумагу и краску для принтера.
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