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    «Почта России» запустила процесс отказа от бумажных извещений

    2 комментария
    «Почта России» запустила процесс отказа от бумажных извещений

    «Почта России» запустила процесс отказа от бумажных извещений

    «Почта России» запустила процесс отказа от бумажных извещений

      «Почта России» избавляется от бумажных извещений. Теперь во всех московских отделениях клиенты могут забирать свои посылки и заказные письма с помощью электронной подписи.

      Как пишет газета «Коммерсант», прийти с паспортом на почту нужно будет только один раз, заполнив специальную форму. После этого, когда на имя человека будет приходить посылка, он получит СМС с кодом. Его и нужно будет назвать в отделении.

      Во втором квартале услугу обещают запустить в других российских регионах. В «Почте России» говорят, что так выдача идет в разы быстрее, а еще это помогает экономить бумагу и краску для принтера.

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