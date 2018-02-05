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    Упавшая ветка дерева проломила череп девочке в Подмосковье

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    Упавшая ветка дерева проломила череп девочке в Подмосковье

    Упавшая ветка дерева проломила череп девочке в Подмосковье

    Девочка в Московской области получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа после падения на нее шестиметровой ветки дерева. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

    Как сообщает СУ СК по Московской области, инцидент произошел накануне вечером. Девочка находилась возле дерева, растущего во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Егорьевске, когда на нее упала ветка длиной шесть метров. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

    Отмечается, что данное происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами, на которых возложено обслуживание и содержание придомовых деревьев.

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