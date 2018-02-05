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    Двух мертвых мужчин с пробитыми головами нашли в доме в Новой Москве

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    Двух мертвых мужчин с пробитыми головами нашли в доме в Новой Москве

    Двух мертвых мужчин с пробитыми головами нашли в доме в Новой Москве

    Двое мужчин найдены мертвыми в доме в ТиНАО, у обоих погибших — тяжелые травмы головы.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, днем 4 февраля в полицию поступила информация об обнаружении тел в одном из домов жилого комплекса в поселении Сосенское.

    Из сообщения источника: «По указанному адресу найдены тела двоих мужчин 1987 и 1989 годов рождения с множественными черепно-мозговыми травмами и гематомами. На момент обнаружения граждане были мертвы около 10 часов».

    Тела направили в морг для установления причины смерти. По факту случившегося следователи проводят проверку. Информацию об обнаружении тел подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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