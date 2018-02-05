Дипломаты занялись судьбой россиянок, задержанных в Таиланде за сбор кораллов

Посольство РФ в Таиланде выясняет информацию о задержании на острове Пхукет двух россиянок за нарушение местного законодательства по защите морских ресурсов.
Ранее сообщалось, что на 20-летнюю россиянку Лилию Карманову пожаловался сосед, который увидел, как она пыталась отбелить кораллы с помощью специального средства в арендованном бунгало на пляже Карон.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, правоохранительные органы Таиланда уведомили дипмиссию о задержании двух гражданок РФ, у которых были найдены кораллы.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ: «Почетному консульству на Пхукете дано указание выяснить все подробности этого дела. В посольство поступал звонок от матери одной из задержанных, которая рассказала, что им удалось выйти под залог, однако эти данные требуют уточнения».
По словам дипломата, вероятнее всего, россиянкам придется ожидать суда в течение недель иди даже месяцев.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, правоохранительные органы Таиланда уведомили дипмиссию о задержании двух гражданок РФ, у которых были найдены кораллы.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ: «Почетному консульству на Пхукете дано указание выяснить все подробности этого дела. В посольство поступал звонок от матери одной из задержанных, которая рассказала, что им удалось выйти под залог, однако эти данные требуют уточнения».
По словам дипломата, вероятнее всего, россиянкам придется ожидать суда в течение недель иди даже месяцев.
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