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    Российских туристов предупредили о вспышке Кьясанурской лесной болезни в Индии

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    Российских туристов предупредили о вспышке Кьясанурской лесной болезни в Индии

    Российских туристов предупредили о вспышке Кьясанурской лесной болезни в Индии

    Роспотребнадзор обратил внимание россиян на вспышку смертельно опасной вирусной инфекции в индийском штате Махараштра.

    В ведомстве отметили, что с начала января текущего года Кьясанурская лесная болезнь (КЛБ) была зарегистрирована в трех деревнях. Всего же за последние годы в штате Махараштра было лабораторно подтверждено 332 случая КЛБ, в том числе 19 — со смертельным исходом.

    Роспотребнадзор попросил россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

    Кьясанурская лесная болезнь — острая вирусная инфекция, которая передается через укус клещей и употребление молока инфицированных животных. Сопровождается лихорадкой и геморрагическим синдромом.

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