Прокуратура проверит экстренную посадку самолета Nordwind с туристами в Дели

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как летевший из Москвы на Пхукет самолет авиакомпании Nordwind сел в Дели по техническим причинам.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Дели, следовавшего по маршруту Москва — Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что экстренная посадка Boeing произошла по «технической причине». По данным консульства России в Индии, у Boeing возникли неполадки в двигателе.
Решить проблему с лайнером сотрудники индийского аэропорта не смогли. Туристам пришлось более 9 часов провести в самолете, пока стороны пытались урегулировать визовый вопрос. Сейчас, по данным прокуратуры, которая ссылается на авиакомпанию, пассажиры размещены в гостиницах. Эту информацию подтвердили в Ростуризме.
Ростуризм: «Все пассажиры рейса размещены в отелях Дели. Для них оформлены срочные визы».
За пассажирами из Москвы сегодня должны были прибыть два резервных борта. Однако вылет из Шереметьево все еще осложняется погодными условиями.
Михаил Воробьёв, заведующий консульским отделом посольства России в Индии: «По нашим данным, в связи с погодными условиями в Москве вылет этих самолетов задерживается и пока пассажиры остаются в индийской столице. Им придется заночевать здесь».
Дипломат сообщил ТАСС, что в гостиницы размещены около 390 туристов. «Пассажиры чувствуют себя нормально, жалоб на здоровье пока не поступало», — отметил Воробьёв.
Сегодня днем Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Штормовое предупреждение МЧС действует до конца суток. По данным на 15:00 мск, в аэропортах Московского авиаузла были отменены и задержаны 147 авиарейсов.
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что экстренная посадка Boeing произошла по «технической причине». По данным консульства России в Индии, у Boeing возникли неполадки в двигателе.
Решить проблему с лайнером сотрудники индийского аэропорта не смогли. Туристам пришлось более 9 часов провести в самолете, пока стороны пытались урегулировать визовый вопрос. Сейчас, по данным прокуратуры, которая ссылается на авиакомпанию, пассажиры размещены в гостиницах. Эту информацию подтвердили в Ростуризме.
Ростуризм: «Все пассажиры рейса размещены в отелях Дели. Для них оформлены срочные визы».
За пассажирами из Москвы сегодня должны были прибыть два резервных борта. Однако вылет из Шереметьево все еще осложняется погодными условиями.
Михаил Воробьёв, заведующий консульским отделом посольства России в Индии: «По нашим данным, в связи с погодными условиями в Москве вылет этих самолетов задерживается и пока пассажиры остаются в индийской столице. Им придется заночевать здесь».
Дипломат сообщил ТАСС, что в гостиницы размещены около 390 туристов. «Пассажиры чувствуют себя нормально, жалоб на здоровье пока не поступало», — отметил Воробьёв.
Сегодня днем Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого. Штормовое предупреждение МЧС действует до конца суток. По данным на 15:00 мск, в аэропортах Московского авиаузла были отменены и задержаны 147 авиарейсов.
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