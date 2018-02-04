У Бориса Моисеева отбирают место на кладбище

На Лавсановском кладбище на окраине Могилёва (Белоруссия) похоронена мама Бориса Моисеева. Родственнице певца с трудом удалось найти ее могилу.
Геня Борисовна Моисеева умерла почти 30 лет назад. Газеты писали, что мать артиста приняла страшную смерть — погибла от рук глухонемого соседа. Только недавно выяснилось, у Гени Борисовны была запущенная травма ноги и умерла она от гангрены. Родственница певца рассказывает, что долгие годы за матерью Моисеева присматривала его невестка — жена среднего брата Маркса. Она же и хоронила свекровь.
Невестка Моисеева — Светлана Карбах. 72-летняя женщина после развода с братом певца живет в Германии, но постоянно приезжает на недельку в Могилёв, чтобы привести в порядок могилу матери артиста. И если бы не она, захоронение давно бы пришло в запустение.
Светлана заявляет, что хотела найти здесь последний приют. Участок на кладбище был большим, поэтому родственники певца сразу решили, что это будет семейное захоронение, но внезапно выяснилось, что Борис Моисеев приватизировал участок, да еще и уменьшил его, поэтому теперь места хватит только на одного.
Сейчас Борису Мосееву 63 года, 8 лет назад он перенес тяжелый инсульт. В программе «Секрет на миллион» заслуженный артист признавался, что на тот свет он не собирается, но свою последнюю волю озвучил: все после смерти он оставит брату Марику, который живет в Канаде.
Недавно невестка Моисеева обратилась к знаменитому деверю, попросила перерегистрировать участок с могилой на ее имя и помочь разрешить другие семейные конфликты. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Невестка Моисеева — Светлана Карбах. 72-летняя женщина после развода с братом певца живет в Германии, но постоянно приезжает на недельку в Могилёв, чтобы привести в порядок могилу матери артиста. И если бы не она, захоронение давно бы пришло в запустение.
Светлана заявляет, что хотела найти здесь последний приют. Участок на кладбище был большим, поэтому родственники певца сразу решили, что это будет семейное захоронение, но внезапно выяснилось, что Борис Моисеев приватизировал участок, да еще и уменьшил его, поэтому теперь места хватит только на одного.
Сейчас Борису Мосееву 63 года, 8 лет назад он перенес тяжелый инсульт. В программе «Секрет на миллион» заслуженный артист признавался, что на тот свет он не собирается, но свою последнюю волю озвучил: все после смерти он оставит брату Марику, который живет в Канаде.
Недавно невестка Моисеева обратилась к знаменитому деверю, попросила перерегистрировать участок с могилой на ее имя и помочь разрешить другие семейные конфликты. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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