Гильермо дель Торо завоевал главную премию Гильдии режиссеров США

Мексиканский режиссер, номинант на премию «Оскар» завоевал главную награду американской Гильдии режиссеров за фильм «Форма воды».
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил главную награду американской Гильдии режиссеров за фильм «Форма воды». Награда вручена за «выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма» в 2017 году. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на воскресенье. Как отмечается на сайте премии, дель Торо стал ее номинантом впервые в своей карьере. Ранее режиссер получил за этот фильм «Золотой глобус».
Кроме дель Торо, на главный приз претендовали режиссеры Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джордан Пил («Прочь»). Часть из этих фильмов была также номинирована на «Оскар» в режиссерской категории. Считается, что премия Гильдии кинорежиссеров показывает настроения профессионалов перед вручением награды киноакадемии. Картина «Форма воды» номинирована на «Оскар» в 13 категориях, включая категорию «Лучший фильм».
Сюжет «Формы воды» построен на истории любви глухонемой уборщицы из секретной лаборатории и заключенного там человека-амфибии. Несмотря на то, что жанром фильма называют фантастический триллер, картина пародирует известные голливудские штампы 1960-х годов, включая сцены из мюзиклов, а также образы советских шпионов времен холодной войны.
Кроме дель Торо, на главный приз претендовали режиссеры Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джордан Пил («Прочь»). Часть из этих фильмов была также номинирована на «Оскар» в режиссерской категории. Считается, что премия Гильдии кинорежиссеров показывает настроения профессионалов перед вручением награды киноакадемии. Картина «Форма воды» номинирована на «Оскар» в 13 категориях, включая категорию «Лучший фильм».
Сюжет «Формы воды» построен на истории любви глухонемой уборщицы из секретной лаборатории и заключенного там человека-амфибии. Несмотря на то, что жанром фильма называют фантастический триллер, картина пародирует известные голливудские штампы 1960-х годов, включая сцены из мюзиклов, а также образы советских шпионов времен холодной войны.
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