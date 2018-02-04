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    Под Белгородом в аварии с минивэном и Porsсhe погибли три человека

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    • Фото: Авто Белгород / vk.com
    Под Белгородом в аварии с минивэном и Porsсhe погибли три человека

    Под Белгородом в аварии с минивэном и Porsсhe погибли три человека

    Под Белгородом в аварии с минивэном и Porsсhe погибли три человека
  • Фото: Авто Белгород / vk.com

    • В Белгородской области при столкновении минивэна с Porsсhe Cayenne погибли три человека, еще пятеро пострадали.

    Авария случилась 4 февраля около четырех часов утра на 665-м километре федеральной автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, 36-летний водитель Porsсhe вылетел на встречку и столкнулся с минивэном Opel Vivaro.

    Три пассажира Opel — 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 лет — от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще пять пассажиров госпитализированы.

    Водителю Porsсhe оказана медицинская помощь, он задержан.

    Как сообщает «Интерфакс», минивэн направлялся в сторону Москвы от украинской границы. Водитель занимался междугородными перевозками.

    Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения.



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