Под Белгородом в аварии с минивэном и Porsсhe погибли три человека

В Белгородской области при столкновении минивэна с Porsсhe Cayenne погибли три человека, еще пятеро пострадали.
Авария случилась 4 февраля около четырех часов утра на 665-м километре федеральной автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, 36-летний водитель Porsсhe вылетел на встречку и столкнулся с минивэном Opel Vivaro.
Три пассажира Opel — 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 лет — от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще пять пассажиров госпитализированы.
Водителю Porsсhe оказана медицинская помощь, он задержан.
Как сообщает «Интерфакс», минивэн направлялся в сторону Москвы от украинской границы. Водитель занимался междугородными перевозками.
Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения.
Три пассажира Opel — 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 лет — от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще пять пассажиров госпитализированы.
Водителю Porsсhe оказана медицинская помощь, он задержан.
Как сообщает «Интерфакс», минивэн направлялся в сторону Москвы от украинской границы. Водитель занимался междугородными перевозками.
Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения.
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