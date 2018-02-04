Азартное прошлое: звезды вспоминают походы Аллы Пугачёвой в казино

Максима Галкина и Аллу Пугачёву заметили возле бывшего столичного казино. Неужели Примадонна так скучает по азартному прошлому, что решила навестить стены, где
когда-то проигрывала миллионы? Пока не запретили игорный бизнес, звезда ездила в казино регулярно.
Столы с зеленым сукном Пугачёва обходила стороной, зато в компании игровых автоматов, так называемых одноруких бандитов, проводила ночи напролет. Художник-декоратор Борис Краснов был ее партнером по азартным играм. Он поделился воспоминаниями о том времени и рассказал о том, как себя останавливал.
Борис Краснов, художник-декоратор: «Давайте не сравнивать мои возможности и возможности Пугачёвой. Когда ее творческая деятельность была в разгаре, я зарабатывал за год столько, сколько она могла получить за час. Она могла из казино ехать на концерт и возвратить эти деньги».
Самый крупный выигрыш Примадонны до сих пор помнит весь шоу-бизнес. Певица сорвала куш в 2,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу это 140 миллионов рублей. Краснов уверен, это была не удача, а четко выверенная схема, которой звезда ни с кем делилась.
Борис Краснов: «У нее были свои шарады какие-то в голове. У Аллы есть какая-то своя есть теория, она очень серьезно подходила к игре».
Если Пугачёвой не везло, что случалось гораздо чаще, чем выигрыши, близкое окружение певицы пряталось по углам. В такие моменты любая мелочь могла вывести Примадонну из себя.
Борис Краснов: «Она Наташу Королёву не пустила на сцену за то, что та с ней не поздоровалась. Алла расстраивалась, если проигрывала. Они с Максимом оба азартные. Вот Филипп Киркоров не азартный в этом плане, скажу честно».
Поговаривали, что Пугачёва и Галкин даже устраивали соревнования, кто сорвет больше куш. О том, на что тратила выигранные деньги Примадонна, наслышан Эммануил Виторган.
Эммануил Виторган, артист: «Чем больше она выиграет, тем будет лучше! Не только для нее, но и для окружающих. Она человек, который раздает тем, у кого нет возможностей. К ней никаких чувств, кроме благодарности, испытывать невозможно».
Алла Пугачёва давно не играет по-крупному, но ради друзей в лепешку расшибется. Это подтверждает Илья Резник. Поэт-песенник переживает нелегкие времена, его с женой грозят выставить на улицу из съемного дома на Рублёвке из-за многомиллионных долгов.
Илья Резник, поэт-песенник: «Что можно было продать — продали, квартиры, которые были у меня, наследство, поэтому живем мы в долг».
Алла Пугачёва — единственная, кто пришел на помощь, хотя до этого с Резником много лет была в ссоре. Кстати, ссора была из-за денег. Газеты писали, что закадычные друзья не поделили авторские гонорары. Примадонна передала поэту через своего личного водителя коробочку с сюрпризом, внутри оказалась такая неприличная сумма, что Илья Резник даже боится произнести ее вслух. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Борис Краснов, художник-декоратор: «Давайте не сравнивать мои возможности и возможности Пугачёвой. Когда ее творческая деятельность была в разгаре, я зарабатывал за год столько, сколько она могла получить за час. Она могла из казино ехать на концерт и возвратить эти деньги».
Самый крупный выигрыш Примадонны до сих пор помнит весь шоу-бизнес. Певица сорвала куш в 2,5 миллиона долларов. По сегодняшнему курсу это 140 миллионов рублей. Краснов уверен, это была не удача, а четко выверенная схема, которой звезда ни с кем делилась.
Борис Краснов: «У нее были свои шарады какие-то в голове. У Аллы есть какая-то своя есть теория, она очень серьезно подходила к игре».
Если Пугачёвой не везло, что случалось гораздо чаще, чем выигрыши, близкое окружение певицы пряталось по углам. В такие моменты любая мелочь могла вывести Примадонну из себя.
Борис Краснов: «Она Наташу Королёву не пустила на сцену за то, что та с ней не поздоровалась. Алла расстраивалась, если проигрывала. Они с Максимом оба азартные. Вот Филипп Киркоров не азартный в этом плане, скажу честно».
Поговаривали, что Пугачёва и Галкин даже устраивали соревнования, кто сорвет больше куш. О том, на что тратила выигранные деньги Примадонна, наслышан Эммануил Виторган.
Эммануил Виторган, артист: «Чем больше она выиграет, тем будет лучше! Не только для нее, но и для окружающих. Она человек, который раздает тем, у кого нет возможностей. К ней никаких чувств, кроме благодарности, испытывать невозможно».
Алла Пугачёва давно не играет по-крупному, но ради друзей в лепешку расшибется. Это подтверждает Илья Резник. Поэт-песенник переживает нелегкие времена, его с женой грозят выставить на улицу из съемного дома на Рублёвке из-за многомиллионных долгов.
Илья Резник, поэт-песенник: «Что можно было продать — продали, квартиры, которые были у меня, наследство, поэтому живем мы в долг».
Алла Пугачёва — единственная, кто пришел на помощь, хотя до этого с Резником много лет была в ссоре. Кстати, ссора была из-за денег. Газеты писали, что закадычные друзья не поделили авторские гонорары. Примадонна передала поэту через своего личного водителя коробочку с сюрпризом, внутри оказалась такая неприличная сумма, что Илья Резник даже боится произнести ее вслух. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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