Ученые доверили компьютеру расшифровку самого загадочного в мире манускрипта

Одну из самых загадочных рукописей в мире — манускрипт Войнича — расшифровал искусственный интеллект. Об этом заявили канадские математики. Сотни лет исследователи гадали, что скрывается на страницах, исписанных аккуратным мелким почерком. Книгу называли и подделкой нового времени, и трактатом по медицине, но лингвисты, в отличие от математиков, считают, что искусственный интеллект не только не нашел ответ, а лишь добавил больше тайн.

Одну из самых загадочных рукописей в мире — манускрипт Войнича — расшифровал искусственный интеллект. Об этом заявили канадские математики. Сотни лет исследователи гадали, что скрывается на страницах, исписанных аккуратным мелким почерком. Книгу называли и подделкой нового времени, и трактатом по медицине, но лингвисты, в отличие от математиков, считают, что искусственный интеллект не только не нашел ответ, а лишь добавил больше тайн.



Алхимики, лингвисты и криптографы по всему миру уже больше 500 лет пытаются узнать содержание манускрипта. И до сих пор никто достоверно не установил ни язык рукописи, ни о чем она, ни даже какой алфавит использовали при создании. Дело в том, что такая письменность вообще больше не встречается ни в одном документе.



Рукопись названа в честь Вильфреда Войнича, букиниста, антиквара и мужа автора романа «Овод». Войнич потратил половину жизни, чтобы разгадать одну из главных тайн человечества. Грег Кондрак из лаборатории искусственного интеллекта Университета Канады потратил куда меньше времени на расшифровку первой страницы, а повезло ему, утверждает ученый, куда больше.



Грег Кондрат, криптограф, компьютерный специалист: «Честно говоря, я провел не так много времени, изучая эту книгу».



Многие современные лингвисты уверены, что рукопись — не какая-нибудь абракадабра, а связанный текст. В одном из разделов с рисунками растений и животных, например, одно слово выделено наподобие заголовка, словно это раздел о конкретном цветке. Грек Кондрак согласен с лингвистами, что в тексте есть смысл. Он придумал собственный алгоритм, который основан на принципе действия онлайн-переводчика, когда машине удается распознать язык оригинала.



Первым делом исследователь научил своего помощника — искусственный интеллект — переводить на все известные современные языки, а потом предположил, что автор мог пропускать гласные и менять местами согласные.



Рене Зандберген, исследователь манускрипта Войнича: «Самое впечатляющее в этой рукописи, что она позволяет создать огромное количество интерпретаций. Можно построить любую понравившуюся теорию и найти доказательства в этой книги, что она верна».



Машина сначала выдала символы, а потом определила язык рукописи — иврит. Правда, носители языка его смысл не поняли, зато онлайн-переводчик смог исправить ошибки оригинала. Получилось: «Она дала рекомендации священнику, хозяину дома, мне и другим людям».



Александр Пиперски, кандидат филологических наук, доцент РГГУ: «Это самообучающаяся система, она построена по той же системе, что и мозг. Эффективно она начинает работать по мере того, как получает все больше и больше информации».



Грек с гордостью предлагает лингвистам позаимствовать его статистический метод. Но языковеды пока к этой расшифровке относятся как решенной математической, но никак не лингвистической задаче.



Владимир Венеров, генеральный директор компании по изготовлению роботов: «Онлайн-переводчик умеет исправлять опечатки, додумывать. Недавно была история про монгольский язык. Технологии машинного перевода дошли до того, что они могут исправлять».



«Не иначе как фантазия», — говорят специалисты о работе Грега. Если не самого Грека, то его помощника — искусственного интеллекта. «Они просто боятся, что машина заменит людей», — возражает канадский исследователь. Но претензии языковедов к алгоритму Грега пока выглядят убедительнее. Если прямо сейчас вбить в онлайн-переводчик получившуюся на иврите фразу, то поумневшая за эти дни машина выдаст уже совсем другой результат: и священник сделал человека для него к дому и к его людям.