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    Американки изуродовали пятилетнюю девочку во время ритуала вуду

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    • Фото: @stevedamish_ENT / twitter.com
    Американки изуродовали пятилетнюю девочку во время ритуала вуду

    Американки изуродовали пятилетнюю девочку во время ритуала вуду

    Американки изуродовали пятилетнюю девочку во время ритуала вуду
  • Фото: @stevedamish_ENT / twitter.com

    • В американском штате Массачусетс задержали двух женщин, покалечивших девочку во время ритуала изгнания духов.

    Установлено, что мать ребенка обратилась к «колдуньям» с жалобами на плохое поведение дочки. Чтобы изгнать «злого духа», они решили провести ритуал вуду.

    Как рассказал брат пострадавшей девочки, женщины связали ее, стали сжигать над ней различные предметы и лить на глаза ребенку воду и другие неизвестные вещества. Кроме того, злоумышленницы нанесли девочке порезы и пригрозили ее маленькому брату, что отрежут ему голову мачете.

    В результате девочка получила ожог лица третьей степени, который надолго оставит ее обезображенной, отмечает The Independent.

    Женщин, проводивших ритуал, задержали, им уже предъявили обвинения. Мать детей передали психиатрам.

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