Американки изуродовали пятилетнюю девочку во время ритуала вуду

В американском штате Массачусетс задержали двух женщин, покалечивших девочку во время ритуала изгнания духов.
Установлено, что мать ребенка обратилась к «колдуньям» с жалобами на плохое поведение дочки. Чтобы изгнать «злого духа», они решили провести ритуал вуду.
Как рассказал брат пострадавшей девочки, женщины связали ее, стали сжигать над ней различные предметы и лить на глаза ребенку воду и другие неизвестные вещества. Кроме того, злоумышленницы нанесли девочке порезы и пригрозили ее маленькому брату, что отрежут ему голову мачете.
В результате девочка получила ожог лица третьей степени, который надолго оставит ее обезображенной, отмечает The Independent.
Женщин, проводивших ритуал, задержали, им уже предъявили обвинения. Мать детей передали психиатрам.
Как рассказал брат пострадавшей девочки, женщины связали ее, стали сжигать над ней различные предметы и лить на глаза ребенку воду и другие неизвестные вещества. Кроме того, злоумышленницы нанесли девочке порезы и пригрозили ее маленькому брату, что отрежут ему голову мачете.
В результате девочка получила ожог лица третьей степени, который надолго оставит ее обезображенной, отмечает The Independent.
Женщин, проводивших ритуал, задержали, им уже предъявили обвинения. Мать детей передали психиатрам.
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