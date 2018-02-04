Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 4 февраля

Программа «Чудо техники» представляет пятерку самых интересных новостей недели из мира науки и технологий.

5. Дроны спасают



В Австралии произошел первый официально задокументированный случай спасения человека дроном. Двое серферов попали в большие волны на удалении от патрулируемой зоны и рисковали утонуть. Однако их друг, видевший все с берега, позвонил спасателям, те выслали на срочную подмогу новый беспилотник, который гораздо быстрее, чем смогли бы люди, нашел утопающих и сбросил им спасательный плот. Действиями летательного аппарата руководил, разумеется, оператор, но все удалось выполнить за 2 минуты, тогда как обычное время реагирования спасателей составляет не меньше 6.



4. Реактивный аттракцион



Французская компания, которая прославилась разработкой системы катания на струях воды, представила свою новую идею — то же самое, только держит человека воздух. Этот своего рода реактивный самокат гораздо проще в управлении, чем прославленные ранцы Jetpack, которые крепятся за плечами. Здесь пилоты во время испытаний, судя по видео, не испытывали больших проблем и не использовали много защитной экипировки. Судя по всему, новому поколению землян станет непонятна сама постановка вопроса «почему люди не летают, как птицы?»



3. Складное колесо



Дизайнер из Германии, возможно, заново изобрел велосипед. Он создал складное колесо, основу механизма которого составляют 6 шарнирных спиц. Если новация докажет свою прочность и практичность, это действительно, как заявляет разработчик, поможет сделать складные велосипеды еще компактнее и удобнее в перевозке.



2. Умный номер



В Калифорнии начинают тестировать автомобильные номерные знаки нового поколения. Они электронные, состоят из блока управления и экономичного экрана, на который выводится не только сам номер. При желании и в соответствии с законом (прежде всего на остановках) туда можно также транслировать загруженные пользователем картинки или рекламу. Потенциально водители смогут даже зарабатывать на этом. Очевидно, правда, что с появлением новинки полиции придется вывести на новый уровень систему борьбы с подделками номеров.



1. Рак от десен



Новые данные о том, почему важно следить за здоровьем полости рта, получили исследователи из Финляндии. Они обнаружили, что периодондит (воспаление тканей, которое начинается с десен) может стать одной из причин рака поджелудочной железы. Такую роль играет бактерия treponema denticola. Как показано в научной работе, этот микроб из очага периодонтита может со слюной проникать в желудок, преодолевать кислотный барьер и провоцировать перерождение клеток в раковые. Более того, анализ историй болезней 70 тысяч пациентов показал, что наличие периодонтита повышает вероятность смерти от рака прежде всего той самой поджелудочной железы.