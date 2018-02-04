Житель Казахстана притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты

22-летний житель Казахстана стал финалистом женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, притворившись девушкой в соцсетях.
Илай Дягилев рассказал, что решил притвориться Ариной Алиевой и отправить фотографии на конкурс после спора с друзьями о красоте. Молодой человек хотел доказать, что естественная красота лучше погони за трендами.
Всего на конкурс поступило около четырех тысяч заявок со всей страны. Люди не почувствовали подвоха и отдали свои голоса за притворившегося девушкой мужчину, что позволило ему выйти в финал. Тогда молодой человек решил сам признаться в обмане.
Илай Дягилев: «Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам».
После добровольного разоблачения молодого человека дисквалифицировали. Его заменили на другую участницу, сообщает Sputnik Казахстан.
Всего на конкурс поступило около четырех тысяч заявок со всей страны. Люди не почувствовали подвоха и отдали свои голоса за притворившегося девушкой мужчину, что позволило ему выйти в финал. Тогда молодой человек решил сам признаться в обмане.
Илай Дягилев: «Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам».
После добровольного разоблачения молодого человека дисквалифицировали. Его заменили на другую участницу, сообщает Sputnik Казахстан.
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