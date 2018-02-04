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    Житель Казахстана притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты

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    • Фото: vozhzd , missv.kz / instagram.com
    Житель Казахстана притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты

    Житель Казахстана притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты

    Житель Казахстана притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты
  • Фото: vozhzd , missv.kz / instagram.com

    • 22-летний житель Казахстана стал финалистом женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, притворившись девушкой в соцсетях.

    Илай Дягилев рассказал, что решил притвориться Ариной Алиевой и отправить фотографии на конкурс после спора с друзьями о красоте. Молодой человек хотел доказать, что естественная красота лучше погони за трендами.

    Всего на конкурс поступило около четырех тысяч заявок со всей страны. Люди не почувствовали подвоха и отдали свои голоса за притворившегося девушкой мужчину, что позволило ему выйти в финал. Тогда молодой человек решил сам признаться в обмане.

    Илай Дягилев: «Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам».

    После добровольного разоблачения молодого человека дисквалифицировали. Его заменили на другую участницу, сообщает Sputnik Казахстан.

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